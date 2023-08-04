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У Харкові на місяць перекрили три вулиці

Суспільство 14:45   04.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові на місяць перекрили три вулиці Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на вулиці Калиновій, в районі будинку №35-а на вулиці Білої Акації, заборонено до 4 вересня. Крім цього перекрили вулицю Мироносицьку, в районі будинку №61, та вулицю Алчевських, в районі будинку №56. 

«Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу», – пояснили рішення в Харківській міськраді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 14:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Калиновій, в районі будинку №35-а на вулиці Білої Акації, заборонено до 4 вересня. Крім цього перекрили вулицю Мироносицьку, в районі будинку №61, та вулицю Алчевських, в районі будинку №56. ".