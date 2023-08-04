У Харкові на місяць перекрили три вулиці
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вулиці Калиновій, в районі будинку №35-а на вулиці Білої Акації, заборонено до 4 вересня. Крім цього перекрили вулицю Мироносицьку, в районі будинку №61, та вулицю Алчевських, в районі будинку №56.
«Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу», – пояснили рішення в Харківській міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Калиновій, в районі будинку №35-а на вулиці Білої Акації, заборонено до 4 вересня. Крім цього перекрили вулицю Мироносицьку, в районі будинку №61, та вулицю Алчевських, в районі будинку №56. ".