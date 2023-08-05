Говорю Сырскому: «Можно помедленнее?» — Синегубов о харьковской операции

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, как оккупанты, убегая из Харьковской области, бросили 20 млн рублей и недоеденный борщ.

«Они посыпались тогда просто как карточный домик, — поделился Синегубов в интервью Наталье Мосейчук. — И этот эффект домино… У них была нарушена эта координация, как я понимаю, со своим руководством. Они не знали, что делать – и просто бежали. И наши только успевали. Я звоню Сырскому… Был такой эпизод. Говорю: «Александр Станиславович, можно немного медленнее? Я не успеваю». Потому что мне сразу нужно заходить – эвакуация и так далее».

Следом за ВСУ в освобожденные города сразу заходила полиция и почти одновременно — гражданские власти.

«Полиция — те, кто первыми заходили, опрашивали людей, потому что и изнасилования, и ранения гражданских… Они не позволяли проводить эвакуацию гражданских. Кого нужно срочно эвакуировать, кто ранен, кто погиб. Здесь же одновременно заминирование территории», — рассказал начальник ХОВА о первоочередных задачах, которые решали.

На освобожденных территориях, по словам Синегубова, находили многочисленные свидетельства панического бегства россиян.

«После освобождения — оно так: орки повсюду — в подвалах… Они ведь не то, что забирали своих и организованно выходили. Они бежали тогда. И в Балаклее или в Волчанске было найдено 20 млн рублей в сейфе. Сейф, кстати, был открыт. Деньги там лежали. То есть, они так спешили, что даже ничего не собирали. Кто собирался завтракать или обедать — стоит борщ, что-то разложенное», — описал Синегубов картины, которые открывались в деоккупированных городах.