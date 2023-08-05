Кажу Сирському: “Можна повільніше?” – Синєгубов про харківську операцію

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, як окупанти, тікаючи з Харківської області, кинули 20 млн рублів і недоїдений борщ.

“Вони посипалися тоді просто як картковий будиночок, – поділився Синєгубов в інтерв’ю Наталії Мосейчук. – У них була порушена ця координація, як я розумію, зі своїм керівництвом. Вони не знали, що робити – й просто бігли. І наші лише встигали. Я телефоную Сирському… Був такий епізод. Кажу: “Олександре Станіславовичу, можна трохи повільніше? Я не встигаю”. Тому що мені ж одразу потрібно заходити – евакуація тощо“.

Слідом за ЗСУ до звільнених міст одразу заходила поліція та майже одночасно – цивільна влада.

“Поліція – ті, хто перші заходили опитували людей, тому що й зґвалтування, поранення цивільних… Вони ж не дозволяли проводити евакуацію цивільних. Кого потрібно терміново евакуйовувати, хто поранений, хто загиблий. Тут же одночасно замінування території”, – перерахував начальник ХОВА першочергові питання, які вирішували.

На звільнених територіях, за словами Синєгубова, знаходили численні свідчення панічної втечі росіян.

“Після звільнення – воно ж так: орки всюди – у підвалах… Вони ж не те, що забирали своїх і організовано виходили. Вони просто бігли тоді. І в Балаклії або у Вовчанську було знайдено 20 млн рублів у сейфі. Сейф, до речі, був відкритий. Вони там лежали. Тобто вони так поспішали, що навіть нічого не збирали. Хтось збирався снідати чи обідати – стоїть борщ, щось розложене та все інше”, – описав Синєгубов картини, які відкривалися в деокупованих містах.