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Кажу Сирському: “Можна повільніше?” – Синєгубов про харківську операцію

Політика 10:52   05.08.2023
Оксана Горун
Кажу Сирському: “Можна повільніше?” – Синєгубов про харківську операцію

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, як окупанти, тікаючи з Харківської області, кинули 20 млн рублів і недоїдений борщ.

“Вони посипалися тоді просто як картковий будиночок, – поділився Синєгубов в інтерв’ю Наталії Мосейчук. – У них була порушена ця координація, як я розумію, зі своїм керівництвом. Вони не знали, що робити – й просто бігли. І наші лише встигали. Я телефоную Сирському… Був такий епізод. Кажу: “Олександре Станіславовичу, можна трохи повільніше? Я не встигаю”. Тому що мені ж одразу потрібно заходити – евакуація тощо“.

Слідом за ЗСУ до звільнених міст одразу заходила поліція та майже одночасно – цивільна влада.

Поліція – ті, хто перші заходили опитували людей, тому що й зґвалтування, поранення цивільних… Вони ж не дозволяли проводити евакуацію цивільних. Кого потрібно терміново евакуйовувати, хто поранений, хто загиблий. Тут же одночасно замінування території”, – перерахував начальник ХОВА першочергові питання, які вирішували.

На звільнених територіях, за словами Синєгубова, знаходили численні свідчення панічної втечі росіян.

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“Після звільнення – воно ж так: орки всюди – у підвалах… Вони ж не те, що забирали своїх і організовано виходили. Вони просто бігли тоді. І в Балаклії або у Вовчанську було знайдено 20 млн рублів у сейфі. Сейф, до речі, був відкритий. Вони там лежали. Тобто вони так поспішали, що навіть нічого не збирали. Хтось збирався снідати чи обідати – стоїть борщ, щось розложене та все інше”, – описав Синєгубов картини, які відкривалися в деокупованих містах.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2023 в 10:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, як окупанти, тікаючи з Харківської області, кинули 20 млн рублів і недоїдений борщ".