Грозы, град, шквал. Какой будет погода 7 августа на Харьковщине

В Харькове и области на 7 августа ожидают шквальный ветер и грозы, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем 7 августа по области и городу ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. Днем по области и городу грозы, местами град, шквал 15-20 м/с», — рассказали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

(И уровень опасности, желтый 🟡)

Читайте также: На Харьковщине объявлено штормовое предупреждение