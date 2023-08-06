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Грозы, град, шквал. Какой будет погода 7 августа на Харьковщине

Общество 13:25   06.08.2023
Оксана Якушко
Грозы, град, шквал. Какой будет погода 7 августа на Харьковщине

В Харькове и области на 7 августа ожидают шквальный ветер и грозы, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем 7 августа по области и городу ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. Днем по области и городу грозы, местами град, шквал 15-20 м/с», — рассказали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

(И уровень опасности, желтый 🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 13:25;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области на 7 августа ожидают шквальный ветер и грозы, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".