Грозы, град, шквал. Какой будет погода 7 августа на Харьковщине
В Харькове и области на 7 августа ожидают шквальный ветер и грозы, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«Утром и днем 7 августа по области и городу ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. Днем по области и городу грозы, местами град, шквал 15-20 м/с», — рассказали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
(И уровень опасности, желтый 🟡)
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 13:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области на 7 августа ожидают шквальный ветер и грозы, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".