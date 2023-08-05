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На Харьковщине объявлено штормовое предупреждение

Общество 14:29   05.08.2023
Оксана Горун
На Харьковщине объявлено штормовое предупреждение Иллюстрация: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

6 августа на Харьковщине ожидаются сильные порывы ветра, сообщили в региональном центре по гидрометеорологии.

«Днем 6 августа по области и городу ожидаются порывы восточного ветра, 15-20 м/с. Первый уровень опасности — желтый», — предупредили в telegram Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что выходные в Харьковской области будут максимально жаркими. В воскресенье, 6 августа, прогнозируют до 38 градусов тепла в тени.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 14:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 августа на Харьковщине ожидаются сильные порывы ветра, сообщили в региональном центре по гидрометеорологии".