На Харьковщине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстрация: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
6 августа на Харьковщине ожидаются сильные порывы ветра, сообщили в региональном центре по гидрометеорологии.
«Днем 6 августа по области и городу ожидаются порывы восточного ветра, 15-20 м/с. Первый уровень опасности — желтый», — предупредили в telegram Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что выходные в Харьковской области будут максимально жаркими. В воскресенье, 6 августа, прогнозируют до 38 градусов тепла в тени.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 14:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 августа на Харьковщине ожидаются сильные порывы ветра, сообщили в региональном центре по гидрометеорологии".