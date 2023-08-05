На Харьковщине объявлено штормовое предупреждение

6 августа на Харьковщине ожидаются сильные порывы ветра, сообщили в региональном центре по гидрометеорологии.

«Днем 6 августа по области и городу ожидаются порывы восточного ветра, 15-20 м/с. Первый уровень опасности — желтый», — предупредили в telegram Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что выходные в Харьковской области будут максимально жаркими. В воскресенье, 6 августа, прогнозируют до 38 градусов тепла в тени.