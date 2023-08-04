Харьков ждет аномальная жара: погода на выходные
Синоптики прогнозируют, что 5 и 6 августа Харьков почувствует, что такое настоящее лето. В тени температура будет достигать 38 градусов тепла.
Прогноз Укргидрометцентра на ближайшие выходные в Харькове выглядит так:
Суббота, 5 августа: температура ночью — +19-21°С, днем — +32-34°С, малооблачно, без осадков.
Воскресенье, 6 августа: температура ночью — +21-23°С, днем — +36-38°С, небольшая облачность, без осадков.
Жаркая погода в этих выходные — по всей Украине. Несколько легче — в западных областях, сообщает синоптик Наталья Диденко.
«Ослабление жары – уже в понедельник — вторник (на востоке жара еще задержится)», — предупредила Диденко в telegram.
Она также дала несколько советов о том, как легче перенести знойные дни.
«Тенистые места, лучше дома под кондиционером или вентилятором, у реки — под кустом. Но желательно не купаться в озере или пруду, потому что закрытый водоем в такую жару — рай для бактерий и инфекций. Овощи, фрукты сто раз помойте, еду лучше только в тепловой обработке, с одеждой — ясно, что все только натуральное. Кофе, алкоголь — сдержанно, побольше воды — желательно. Особое внимание – старшим людям и тем, у кого проблемы с сердцем и артериальным давлением – все медленнее делайте. А лучше не делайте. Отдохните», — посоветовала синоптик.
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Она напомнила, что тяжелее всех сейчас — тем, кто в эту жару на фронте в полной амуниции без душа, реки и кондиционера.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 21:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики прогнозируют, что 5 и 6 августа Харьков почувствует, что такое настоящее лето. В тени температура будет достигать 38 градусов тепла".