Харьков ждет аномальная жара: погода на выходные

Синоптики прогнозируют, что 5 и 6 августа Харьков почувствует, что такое настоящее лето. В тени температура будет достигать 38 градусов тепла.

Прогноз Укргидрометцентра на ближайшие выходные в Харькове выглядит так:

Суббота, 5 августа: температура ночью — +19-21°С, днем — +32-34°С, малооблачно, без осадков.

Воскресенье, 6 августа: температура ночью — +21-23°С, днем — +36-38°С, небольшая облачность, без осадков.

Жаркая погода в этих выходные — по всей Украине. Несколько легче — в западных областях, сообщает синоптик Наталья Диденко.

«Ослабление жары – уже в понедельник — вторник (на востоке жара еще задержится)», — предупредила Диденко в telegram.

Она также дала несколько советов о том, как легче перенести знойные дни.

«Тенистые места, лучше дома под кондиционером или вентилятором, у реки — под кустом. Но желательно не купаться в озере или пруду, потому что закрытый водоем в такую жару — рай для бактерий и инфекций. Овощи, фрукты сто раз помойте, еду лучше только в тепловой обработке, с одеждой — ясно, что все только натуральное. Кофе, алкоголь — сдержанно, побольше воды — желательно. Особое внимание – старшим людям и тем, у кого проблемы с сердцем и артериальным давлением – все медленнее делайте. А лучше не делайте. Отдохните», — посоветовала синоптик.

Она напомнила, что тяжелее всех сейчас — тем, кто в эту жару на фронте в полной амуниции без душа, реки и кондиционера.