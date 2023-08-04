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Харків чекає на аномальну спеку: погода на вихідні

Суспільство 21:24   04.08.2023
Оксана Горун
Харків чекає на аномальну спеку: погода на вихідні

Синоптики прогнозують, що 5 та 6 серпня Харків відчує, що таке справжнє літо. У тіні температура сягатиме 38 градусів тепла.

Прогноз Укргідрометцентру на найближчі вихідні у Харкові виглядає так:

Субота, 5 серпня: температура вночі – +19-21°C, вдень – +32-34°C, малохмарно, без опадів.

Неділя, 6 серпня: температура вночі – +21-23°C, вдень – +36-38°C, невелика хмарність, без опадів.

Спекотна погода в ці вихідні – по всій Україні. Дещо легше – у західних областях, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“Ослаблення спеки – вже в понеділок – вівторок (на сході спека ще затримається)”, – попередила Діденко в телеграмі.

Вона також дала кілька порад про те, як легше перенести спекотні дні.

Тінисті місцинки, краще вдома під кондиціонером чи вентилятором, біля річки – під кущем. Але бажано не купатися в озері чи ставку, бо закрита водойма у таку спеку – рай для бактерій та інфекцій. Овочі, фрукти сто разів помийте, їжу краще лише в тепловій обробці, з одягом ясно, що все лише натуральне. Каву, алкоголь – стримано, побільше води – бажано. Особлива увага – старшим людям та тим, у кого проблеми з серцем та артеріальним тиском – все повільніше робіть. А краще не робіть. Відпочиньте“, – порадила синоптикиня.

Читайте також:  Спекотний тиждень на Харківщині: синоптики попереджають про небезпеку

Вона нагадала, що найважче зараз – тим, хто в цю спеку на фронті в повній амуніції без душу, річки та кондиціонера.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики прогнозують, що 5 та 6 серпня Харків відчує, що таке справжнє літо. У тіні температура сягатиме 38 градусів тепла".