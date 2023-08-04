Харків чекає на аномальну спеку: погода на вихідні
Синоптики прогнозують, що 5 та 6 серпня Харків відчує, що таке справжнє літо. У тіні температура сягатиме 38 градусів тепла.
Прогноз Укргідрометцентру на найближчі вихідні у Харкові виглядає так:
Субота, 5 серпня: температура вночі – +19-21°C, вдень – +32-34°C, малохмарно, без опадів.
Неділя, 6 серпня: температура вночі – +21-23°C, вдень – +36-38°C, невелика хмарність, без опадів.
Спекотна погода в ці вихідні – по всій Україні. Дещо легше – у західних областях, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
“Ослаблення спеки – вже в понеділок – вівторок (на сході спека ще затримається)”, – попередила Діденко в телеграмі.
Вона також дала кілька порад про те, як легше перенести спекотні дні.
“Тінисті місцинки, краще вдома під кондиціонером чи вентилятором, біля річки – під кущем. Але бажано не купатися в озері чи ставку, бо закрита водойма у таку спеку – рай для бактерій та інфекцій. Овочі, фрукти сто разів помийте, їжу краще лише в тепловій обробці, з одягом ясно, що все лише натуральне. Каву, алкоголь – стримано, побільше води – бажано. Особлива увага – старшим людям та тим, у кого проблеми з серцем та артеріальним тиском – все повільніше робіть. А краще не робіть. Відпочиньте“, – порадила синоптикиня.
Читайте також: Спекотний тиждень на Харківщині: синоптики попереджають про небезпеку
Вона нагадала, що найважче зараз – тим, хто в цю спеку на фронті в повній амуніції без душу, річки та кондиціонера.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харків чекає на аномальну спеку: погода на вихідні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 21:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики прогнозують, що 5 та 6 серпня Харків відчує, що таке справжнє літо. У тіні температура сягатиме 38 градусів тепла".