Спекотний тиждень на Харківщині: синоптики попереджають про небезпеку
Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області з 6 по 11 серпня.
«6 – 11 серпня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Читайте також: У Харків та область іде спека до 38 градусів – прогноз погоди
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Спекотний тиждень на Харківщині: синоптики попереджають про небезпеку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 13:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області з 6 по 11 серпня.".