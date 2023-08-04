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Спекотний тиждень на Харківщині: синоптики попереджають про небезпеку

Суспільство 13:30   04.08.2023
Вікторія Яковенко
Спекотний тиждень на Харківщині: синоптики попереджають про небезпеку Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області з 6 по 11 серпня.

«6 – 11 серпня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 13:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області з 6 по 11 серпня.".