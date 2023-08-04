Спекотний тиждень на Харківщині: синоптики попереджають про небезпеку

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області з 6 по 11 серпня.

«6 – 11 серпня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.