Жаркая неделя на Харьковщине: синоптики предупреждают об опасности
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Харьковской области с 6 по 11 августа.
«6 – 11 августа в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», – говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 13:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Харьковской области с 6 по 11 августа.".