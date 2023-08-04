Жаркая неделя на Харьковщине: синоптики предупреждают об опасности

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Харьковской области с 6 по 11 августа.

«6 – 11 августа в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», – говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.