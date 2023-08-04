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Жаркая неделя на Харьковщине: синоптики предупреждают об опасности

Общество 13:30   04.08.2023
Виктория Яковенко
Жаркая неделя на Харьковщине: синоптики предупреждают об опасности Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Харьковской области с 6 по 11 августа.

«6 – 11 августа в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», – говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 13:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Харьковской области с 6 по 11 августа.".