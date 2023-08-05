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На Харківщині оголошено штормове попередження

Суспільство 14:29   05.08.2023
Оксана Горун
На Харківщині оголошено штормове попередження

6 серпня на Харківщині очікуються сильні пориви вітру, повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

“Вдень 6 серпня по області та місту очікуються пориви східного вітру, 15-20 м/с. Перший рівень небезпеки – жовтий”, – попередили в телеграмі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що вихідні на Харківщині будуть максимально спекотними. У неділю, 6 серпня, прогнозують до 38 градусів тепла в тіні.

Читайте також: Харків чекає на аномальну спеку: погода на вихідні

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2023 в 14:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 серпня на Харківщині очікуються сильні пориви вітру, повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології".