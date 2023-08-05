На Харківщині оголошено штормове попередження
6 серпня на Харківщині очікуються сильні пориви вітру, повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.
“Вдень 6 серпня по області та місту очікуються пориви східного вітру, 15-20 м/с. Перший рівень небезпеки – жовтий”, – попередили в телеграмі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що вихідні на Харківщині будуть максимально спекотними. У неділю, 6 серпня, прогнозують до 38 градусів тепла в тіні.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2023 в 14:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 серпня на Харківщині очікуються сильні пориви вітру, повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології".