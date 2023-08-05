На Харківщині оголошено штормове попередження

6 серпня на Харківщині очікуються сильні пориви вітру, повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

“Вдень 6 серпня по області та місту очікуються пориви східного вітру, 15-20 м/с. Перший рівень небезпеки – жовтий”, – попередили в телеграмі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що вихідні на Харківщині будуть максимально спекотними. У неділю, 6 серпня, прогнозують до 38 градусів тепла в тіні.