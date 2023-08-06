Грози, град, шквал. Якою буде погода 7 серпня на Харківщині

У Харкові та області на 7 серпня очікують шквальний вітер та грози, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«Вранці та вдень 7 серпня по області та місту очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Вдень по області та місту грози, місцями град, шквал 15 – 20 м/с», – розповіли у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

(І рівень небезпеки, жовтий 🟡)