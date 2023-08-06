Грози, град, шквал. Якою буде погода 7 серпня на Харківщині
У Харкові та області на 7 серпня очікують шквальний вітер та грози, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
«Вранці та вдень 7 серпня по області та місту очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Вдень по області та місту грози, місцями град, шквал 15 – 20 м/с», – розповіли у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
(І рівень небезпеки, жовтий 🟡)
Читайте також: На Харківщині оголошено штормове попередження
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Грози, град, шквал. Якою буде погода 7 серпня на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 13:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області на 7 серпня очікують шквальний вітер та грози, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".