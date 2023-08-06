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Грози, град, шквал. Якою буде погода 7 серпня на Харківщині

Суспільство 13:25   06.08.2023
Оксана Якушко
Грози, град, шквал. Якою буде погода 7 серпня на Харківщині

У Харкові та області на 7 серпня очікують шквальний вітер та грози, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«Вранці та вдень 7 серпня по області та місту очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Вдень по області та місту грози, місцями град, шквал 15 – 20 м/с», – розповіли у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

(І рівень небезпеки, жовтий 🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 13:25;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області на 7 серпня очікують шквальний вітер та грози, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".