Россияне ударили по Холодногорскому району Харькова – Синегубов
Фото: ХОВА
Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно – ЗРК С-300, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Профильные службы выехали на обследование последствий обстрелов в Холодногорском районе. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — сообщил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 09:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно – ЗРК С-300, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".