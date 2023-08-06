Россияне ударили по Холодногорскому району Харькова – Синегубов

Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно – ЗРК С-300, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Профильные службы выехали на обследование последствий обстрелов в Холодногорском районе. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — сообщил Синегубов.