Ракетами С-300 ударили россияне по Харьковщине из района Белгорода – Мельник

Сегодня враг снова атаковал Харьковщину, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Враг в очередной раз нанес удары по Харьковщине из района Белгорода предварительно из ЗРК С-300. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается. На данный момент ракет в воздухе нет», — сообщил Мельник.

В то же время, угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, призвал бригадный генерал.