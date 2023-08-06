Ракетами С-300 ударили россияне по Харьковщине из района Белгорода – Мельник
Сегодня враг снова атаковал Харьковщину, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Враг в очередной раз нанес удары по Харьковщине из района Белгорода предварительно из ЗРК С-300. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается. На данный момент ракет в воздухе нет», — сообщил Мельник.
В то же время, угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, призвал бригадный генерал.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 09:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня враг снова атаковал Харьковщину, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".