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Ракетами С-300 ударили россияне по Харьковщине из района Белгорода – Мельник

Происшествия 09:28   06.08.2023
Оксана Якушко
Ракетами С-300 ударили россияне по Харьковщине из района Белгорода – Мельник

Сегодня враг снова атаковал Харьковщину, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Враг в очередной раз нанес удары по Харьковщине из района Белгорода предварительно из ЗРК С-300. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается. На данный момент ракет в воздухе нет», — сообщил Мельник.

В то же время, угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, призвал бригадный генерал.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 09:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня враг снова атаковал Харьковщину, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".