Харьков атакуют россияне, жители города слышат взрывы
Россияне наносят ракетные удары по Харькову, местные власти и бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвали находиться в укрытиях.
Ракетная атака по Харькову началась до объявления тревоги. Харьковчане насчитали уже несколько громких взрывов.
«Харьковчане не покидайте укрытие – враг наносит удары по городу! Вражеские ракеты в воздухе» — сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Харьков под обстрелом российских оккупантов. Призываю всех быть осторожными», — обратился к горожан мэр Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 09:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносят ракетные удары по Харькову, местные власти и бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвали находиться в укрытиях.".