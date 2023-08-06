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Харьков атакуют россияне, жители города слышат взрывы

Происшествия 09:14   06.08.2023
Оксана Якушко
Харьков атакуют россияне, жители города слышат взрывы

Россияне наносят ракетные удары по Харькову, местные власти и бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвали находиться в укрытиях.

Ракетная атака по Харькову началась до объявления тревоги. Харьковчане насчитали уже несколько громких взрывов.

«Харьковчане не покидайте укрытие – враг наносит удары по городу! Вражеские ракеты в воздухе» — сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Харьков под обстрелом российских оккупантов. Призываю всех быть осторожными», — обратился к горожан мэр Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 09:14;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносят ракетные удары по Харькову, местные власти и бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвали находиться в укрытиях.".