Харьков атакуют россияне, жители города слышат взрывы

Россияне наносят ракетные удары по Харькову, местные власти и бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвали находиться в укрытиях.

Ракетная атака по Харькову началась до объявления тревоги. Харьковчане насчитали уже несколько громких взрывов.

«Харьковчане не покидайте укрытие – враг наносит удары по городу! Вражеские ракеты в воздухе» — сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Харьков под обстрелом российских оккупантов. Призываю всех быть осторожными», — обратился к горожан мэр Игорь Терехов.