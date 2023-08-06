Харків атакують росіяни, мешканці міста чують вибухи

Росіяни завдають ракетних ударів по Харкову, місцева влада та бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликали перебувати в укриттях.

Ракетна атака по Харкову почалася до оголошення тривоги. Харків’яни нарахували вже кілька гучних вибухів.

«Харків’яни не покидайте укриття – ворог наносить удари по місту! Ворожі ракети у повітрі» – повідомив бригадний генерала юстиції Сергій Мельник.

«Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними», – звернувся до містян мер Ігор Терехов.