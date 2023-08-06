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Ракетами С-300 вдарили росіяни по Харківщині з района Бєлгорода – Мельник

Події 09:28   06.08.2023
Оксана Якушко
Ракетами С-300 вдарили росіяни по Харківщині з района Бєлгорода – Мельник

Сьогодні ворог знову атакував Харківщину, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

«Ворог вкотре завдав ударів по Харківщині з района Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. На даний момент, ракет у повітрі нема», – повідомив Мельник.

Водночас загроза нових ракетних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, закликав бригадний генерал.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ворог знову атакував Харківщину, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".