Ракетами С-300 вдарили росіяни по Харківщині з района Бєлгорода – Мельник
Сьогодні ворог знову атакував Харківщину, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
«Ворог вкотре завдав ударів по Харківщині з района Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. На даний момент, ракет у повітрі нема», – повідомив Мельник.
Водночас загроза нових ракетних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, закликав бригадний генерал.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 09:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ворог знову атакував Харківщину, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".