Ракетами С-300 вдарили росіяни по Харківщині з района Бєлгорода – Мельник

Сьогодні ворог знову атакував Харківщину, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

«Ворог вкотре завдав ударів по Харківщині з района Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. На даний момент, ракет у повітрі нема», – повідомив Мельник.

Водночас загроза нових ракетних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, закликав бригадний генерал.