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Росіяни поцілили у Холодногірський район Харкова – Синєгубов

Події 09:39   06.08.2023
Оксана Якушко
Росіяни поцілили у Холодногірський район Харкова – Синєгубов

Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо ЗРК С-300, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», – повідомив Синєгубов.

Читайте також: Ракетами С-300 вдарили росіяни по Харківщині з района Бєлгорода – Мельник

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 09:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо ЗРК С-300, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".