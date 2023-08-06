Росіяни поцілили у Холодногірський район Харкова – Синєгубов

Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо ЗРК С-300, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», – повідомив Синєгубов.