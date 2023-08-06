Росіяни поцілили у Холодногірський район Харкова – Синєгубов
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо ЗРК С-300, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», – повідомив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 09:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо ЗРК С-300, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".