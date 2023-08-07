64-летний мужчина получил ранения из-за обстрела села на Купянщине

7 августа около 12:00 армия РФ обстреляла село Петропавловка Купянского района на Харьковщине.

В результате обстрела ранения получил 64-летний местный житель, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Также в селе повреждены жилые дома.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).