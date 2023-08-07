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64-летний мужчина получил ранения из-за обстрела села на Купянщине

Происшествия 16:22   07.08.2023
Виктория Яковенко
64-летний мужчина получил ранения из-за обстрела села на Купянщине

7 августа около 12:00 армия РФ обстреляла село Петропавловка Купянского района на Харьковщине.

В результате обстрела ранения получил 64-летний местный житель, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Также в селе повреждены жилые дома.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Читайте также: В прокуратуре показали последствия утренних обстрелов Купянщины (фото)

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 16:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 августа около 12:00 армия РФ обстреляла село Петропавловка Купянского района на Харьковщине.".