64-летний мужчина получил ранения из-за обстрела села на Купянщине
7 августа около 12:00 армия РФ обстреляла село Петропавловка Купянского района на Харьковщине.
В результате обстрела ранения получил 64-летний местный житель, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Также в селе повреждены жилые дома.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 августа около 12:00 армия РФ обстреляла село Петропавловка Купянского района на Харьковщине.".