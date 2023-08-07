В прокуратуре показали последствия утренних обстрелов Купянщины (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Утром 7 августа российские военные нанесли удар по селам Кругляковка и Кучеровка Купянского района на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, враг ударил по населенным пунктам управляемые авиабомбами ФАБ-250.
В селах в результате обстрела повреждены жилые дома.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 7 августа российские военные нанесли удар по селам Кругляковка и Кучеровка Купянского района на Харьковщине.".