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В прокуратуре показали последствия утренних обстрелов Купянщины (фото)

Происшествия 14:53   07.08.2023
Виктория Яковенко
В прокуратуре показали последствия утренних обстрелов Купянщины (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 7 августа российские военные нанесли удар по селам Кругляковка и Кучеровка Купянского района на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, враг ударил по населенным пунктам управляемые авиабомбами ФАБ-250.

В селах в результате обстрела повреждены жилые дома.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 14:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 7 августа российские военные нанесли удар по селам Кругляковка и Кучеровка Купянского района на Харьковщине.".