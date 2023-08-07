Два человека на Харьковщине погибли и трое ранены из-за обстрела — ОПУ

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил об обстреле села Кучеровка на Харьковщине.

«Россияне обстреляли село Кучеровка, Купянского района, попали в дом. Известно о двух погибших и трех раненых людях», — написал Ермак в telegram.