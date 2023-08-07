Два человека на Харьковщине погибли и трое ранены из-за обстрела — ОПУ
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил об обстреле села Кучеровка на Харьковщине.
«Россияне обстреляли село Кучеровка, Купянского района, попали в дом. Известно о двух погибших и трех раненых людях», — написал Ермак в telegram.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил об обстреле села Кучеровка на Харьковщине".