Live
  • Пн 07.08.2023
    • Харьков
  •   +34°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Два человека на Харьковщине погибли и трое ранены из-за обстрела — ОПУ

Происшествия 10:52   07.08.2023
Оксана Горун
Два человека на Харьковщине погибли и трое ранены из-за обстрела — ОПУ

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил об обстреле села Кучеровка на Харьковщине.

«Россияне обстреляли село Кучеровка, Купянского района, попали в дом. Известно о двух погибших и трех раненых людях», — написал Ермак в telegram.

Читайте также: За сутки на Харьковщине одна погибшая и четверо раненых — Синегубов

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
07.08.2023, 07:17
На Харьков двигаются российские ударные БпЛА, немедленно в укрытие – Синегубов
На Харьков двигаются российские ударные БпЛА, немедленно в укрытие – Синегубов
06.08.2023, 22:32
Харьковский командир анонсировал возможность ударов по военным объектам в РФ
Харьковский командир анонсировал возможность ударов по военным объектам в РФ
07.08.2023, 09:46
ISW назвал удары по мостам в Крым подготовкой к решительному контрнаступлению
ISW назвал удары по мостам в Крым подготовкой к решительному контрнаступлению
07.08.2023, 09:10
Два человека на Харьковщине погибли и трое ранены из-за обстрела — ОПУ
Два человека на Харьковщине погибли и трое ранены из-за обстрела — ОПУ
07.08.2023, 10:52
Повреждены электросети на Харьковщине из-за обстрелов — Укрэнерго
Повреждены электросети на Харьковщине из-за обстрелов — Укрэнерго
07.08.2023, 11:05

Новости по теме:

08:42
За сутки на Харьковщине одна погибшая и четверо раненых — Синегубов
12:51
58-летняя женщина погибла на Харьковщине из-за обстрела – Синегубов
12:28
55-летний мужчина ранен в Купянске на Харьковщине в результате обстрела
10:02
Двое погибли, четверо ранены в результате авиаудара по Харьковщине – Синегубов
09:28
Ракетами С-300 ударили россияне по Харьковщине из района Белгорода – Мельник

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Два человека на Харьковщине погибли и трое ранены из-за обстрела — ОПУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 10:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил об обстреле села Кучеровка на Харьковщине".