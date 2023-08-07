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Двоє людей на Харківщині загинули і трьох поранено через обстріл – ОПУ

Події 10:52   07.08.2023
Оксана Горун
Двоє людей на Харківщині загинули і трьох поранено через обстріл – ОПУ

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про обстріл села Кучерівка на Харківщині.

Росіяни обстріляли село Кучерівка, Куп’янського району, влучили у будинок. Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей“, – написав Єрмак у телеграмі.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 10:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про обстріл села Кучерівка на Харківщині".