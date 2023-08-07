Двоє людей на Харківщині загинули і трьох поранено через обстріл – ОПУ

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про обстріл села Кучерівка на Харківщині.

“Росіяни обстріляли село Кучерівка, Куп’янського району, влучили у будинок. Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей“, – написав Єрмак у телеграмі.