У прокуратурі показали наслідки ранкового обстрілу Куп’янщини (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Зранку 7 серпня російські військові завдали удару по селах Кругляківка та Кучерівка Куп’янського району на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, ворог вдарив по населених пунктах керованими авіабомбами ФАБ-250.
У селах внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 7 серпня російські військові завдали удару по селах Кругляківка та Кучерівка Куп’янського району на Харківщині.".