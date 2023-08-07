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У прокуратурі показали наслідки ранкового обстрілу Куп’янщини (фото)

Події 14:53   07.08.2023
Вікторія Яковенко
У прокуратурі показали наслідки ранкового обстрілу Куп’янщини (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Зранку 7 серпня російські військові завдали удару по селах Кругляківка та Кучерівка Куп’янського району на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, ворог вдарив по населених пунктах керованими авіабомбами ФАБ-250.

У селах внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 14:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 7 серпня російські військові завдали удару по селах Кругляківка та Кучерівка Куп’янського району на Харківщині.".