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64-річний чоловік отримав поранення через обстріл села на Куп’янщині

Події 16:22   07.08.2023
Вікторія Яковенко
64-річний чоловік отримав поранення через обстріл села на Куп’янщині

7 серпня близько 12:00 армія РФ обстріляла село Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 64-річний місцевий мешканець, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Також у селі пошкоджені житлові будинки.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Читайте також: У прокуратурі показали наслідки ранкового обстрілу Куп’янщини (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 16:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 серпня близько 12:00 армія РФ обстріляла село Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині.".