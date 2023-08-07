64-річний чоловік отримав поранення через обстріл села на Куп’янщині
7 серпня близько 12:00 армія РФ обстріляла село Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині.
Внаслідок обстрілу поранення отримав 64-річний місцевий мешканець, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Також у селі пошкоджені житлові будинки.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 серпня близько 12:00 армія РФ обстріляла село Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині.".