Маляр назвала Купянское направление самим «жарким» за минувшую неделю

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона рассказала о ситуации на фронте. Враг наступает на востоке Украины и существенно увеличил количество обстрелов.

«В течение минувшей недели обстановка была крайне сложной и напряженной – как на востоке, так и на юге. Враг для себя избрал основным направлением наступления именно восток. Мы не раз об этом говорили. И наступление там продолжается еще с января этого года на нескольких направлениях. Это Лиманское, Купянское, Авдеевское, Марьинское. На Бахмутском направлении враг тоже пытается наступать. Собственно, в течение всей прошедшей недели восток был эпицентром боевых действий. На Купянском направлении, пожалуй, было жарче всего. Враг пытался там вернуть утраченные еще осенью прошлого года позиции. У них такой план: они хотят в Харьковской области возвращать те территории, которые потеряли во время того, как мы их освобождали. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону. Врагу это не удалось, но противостояние было очень жестким», — сказала Маляр.

Она также отметила, что за минувшую неделю враг существенно увеличил количество обстрелов на востоке Украины.

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«Неделю назад мы с вами говорили о цифре около 8000 обстрелов, а уже за прошедшую неделю количество обстрелов увеличилось почти на 1000 – было около 9000 обстрелов. В позапрошлую неделю — это было около 400 тысяч боеприпасов, использованных врагом. На этой неделе их количество увеличилось почти на 100 тысяч. Это сплошной артиллерийский обстрел, через который приходится проходить нашим бойцам. Около полумиллиона боеприпасов потратил враг на востоке в течение прошлой недели», — привела данные Анна Маляр.