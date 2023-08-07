Харьковский командир анонсировал возможность ударов по военным объектам в РФ

Силы обороны имеют возможность наносить удары по территории РФ и при необходимости сделают это. Об этом в эфире нацмарафона заявил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОМБр Юрий Федоренко.

«Если понадобится, Силы обороны будут наносить поражение по военным объектам на территории РФ. Подчеркиваю – исключительно по военным объектам», — сказал Федоренко в эфире.

При этом он подчеркнул, что дроны, которые сейчас периодически атакуют Москву и другие территории РФ, а также временно ею оккупированные, — не принадлежат Силам обороны Украины.

«Украина достаточно мощно двигается в направлении изготовления БПЛА внутри нашего государства. В том числе и ударных авиационных комплексов, способных поражать цели на дальней дистанции. В то же время для Украины на сегодняшний день нет проблемы нанести поражение по территории РФ по военным объектам. Но я подчеркиваю, что на данный момент Силы обороны не применяют ударные авиационные комплексы по территории РФ», — сказал командир роты «Ахиллес».

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Он отметил, что определенные силы в самой РФ работают против ее руководства.

«Сейчас формируются определенные движения, направленные против режима Путина, против диктатуры и одновременно против российских оккупационных войск. Поэтому силы сопротивления изнутри РФ работают достаточно мощно – как мы сейчас видим по конкретным результатам поражения», — сказал Федоренко.