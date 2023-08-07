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Харківський командир анонсував можливість ударів по військових об’єктах у РФ

Події 09:46   07.08.2023
Оксана Горун
Харківський командир анонсував можливість ударів по військових об’єктах у РФ Фото: скрін

Сили оборони мають можливість завдавати ударів по території РФ і за необхідності зроблять це. Про це в етері нацмарафону заявив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОМБр Юрій Федоренко.

“Якщо знадобиться Сили оборони будуть наносити ураження по військових об’єктах на території РФ. Підкреслюю – виключно по військових об’єктах“, – сказав Федоренко в етері.

При цьому він наголосив, що дрони, які зараз періодично атакують Москву та інші території РФ, а також тимчасово нею окуповані, не належать Силам оборони України.

Україна достатньо потужно рухається в напрямку виготовлення БПЛА всередині нашої держави. У тому числі й ударних авіаційних комплексів, які здатні вражати цілі на дальній дистанції. Водночас для України на сьогодні немає проблеми нанести ураження по території РФ по військових об’єктах. Але я наголошую на тому, що на поточний момент Сили оборони не застосовують ударні авіаційні комплекси по території РФ“, – сказав командир роти “Ахіллес”.

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Він зазначив, що певні сили в самій РФ працюють проти її керівництва.

“Зараз формуються певні рухи, які спрямовані проти режиму Путіна, проти диктатури й водночас проти російських окупаційних військ. Тому сили  опору зсередини РФ працюють достатньо потужно – як ми зараз бачимо по конкретних результатах ураження”, – сказав Федоренко.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 09:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони мають можливість завдавати ударів по території РФ і за необхідності зроблять це. Про це в етері нацмарафону заявив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОМБр Юрій Федоренко".