Маляр назвала Куп’янський напрямок “найгарячішим” за минулий тиждень
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері нацмарафону розповіла про ситуацію на фронті. Ворог наступає на сході України та суттєво збільшив кількість обстрілів.
“Протягом минулого тижня обстановка була вкрай складною та напруженою – як на сході, так і на півдні. Ворог для себе обрав основним напрямком наступу саме схід. Ми неодноразово про це говорили. І наступ там триває ще з січня цього року по декількох напрямках. Це Лиманський, Куп’янський, Авдіївський, Мар’їнський. І на Бахмутському напрямку ворог теж намагається наступати. Власне, весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій. На Куп’янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. І ворог намагався там повернути втрачені ще восени минулого року позиції. І в них такий план: вони хочуть на Харківщині повертати ті території, які втратили під час того, як ми їх звільняли. Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Ворогу це не вдалося, але протистояння було дуже жорстке”, – сказала Маляр.
Вона також наголосила, що за минулий тиждень ворог суттєво збільшив кількість обстрілів на сході України.
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“Тиждень тому ми з вами говорили про цифру близько 8000 обстрілів, а вже за минулий тиждень кількість обстрілів збільшилася майже на 1000 – було близько 9000 обстрілів. Позаминулого тижня – це було близько 400 тисяч боєприпасів, використаних ворогом. Цього тижня їх кількість збільшилася майже на 100 тисяч. Це суцільний артилерійський обстріл, через який доводиться проходити нашим бійцям. Близько пів мільйона боєприпасів витратив ворог на сході протягом минулого тижня”, – наголосила Ганна Маляр.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері нацмарафону розповіла про ситуацію на фронті. Ворог наступає на сході України та суттєво збільшив кількість обстрілів".