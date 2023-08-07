Повреждены электросети на Харьковщине из-за обстрелов — Укрэнерго
В НЭК «Укрэнерго» проинформировали о новых повреждениях ЛЭП на Харьковщине.
«Из-за боевых действий в общей сложности обесточенными остаются 451 населенный пункт. В результате обстрелов россиянами есть новые повреждения на сетях на Сумщине, Харьковщине и Херсонщине. Восстановление питания происходит, если позволяет ситуация безопасности — с разрешения военных», — отметили в telegram Укрэнерго.
Энергетики также сообщили, что восстановили часть оборудования на одной из подстанций в северо-восточном регионе Украины.
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«В подстанцию враг выпустил две ракеты во время массированных обстрелов осенью прошлого года, существенно повредив ключевое оборудование. Частичное обновление оборудования повысило надежность передачи электроэнергии по магистральным сетям для потребителей. Для полного восстановления функционала подстанции нужно больше времени. Работы продолжаются», — проинформировали в Укрэнерго.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» проинформировали о новых повреждениях ЛЭП на Харьковщине".