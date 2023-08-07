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Город на Харьковщине без света и воды: энергетики сообщили, что случилось

Общество 08:28   07.08.2023
Оксана Горун
Город на Харьковщине без света и воды: энергетики сообщили, что случилось Фото: пресс-служба ХОВА

Город Первомайский в Харьковской области частично обесточен. Об аварии рано утром 7 августа сообщил мэр Николай Бакшеев.

«Уважаемая громада! Отключение света и воды. После аварийной ситуации продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Ждите дальнейших сообщений», — написал Бакшеев в 6:52 утра.

Позже он привел пояснения от энергетиков.

«Мы хотели бы сообщить, что на данный момент мы обнаружили три повреждения в кабельной сети 10 кВ на 3-м и 4-м микрорайонах. Ожидаем прибытия лаборатории и бригады кабельщиков из Харькова, которые приступят к ремонту этих повреждений. Относительно 6-го микрорайона, мы сообщаем, что дома 24, 25 и 25а обесточены. Однако Первомайский ремонт планирует решить эту проблему после переключения водоснабжения от подстанции Овощная. Ориентировочное время возобновления электроснабжения всем потребителям будет известно только после проведения окончательного осмотра всех отключенных подстанций города», — проинформировал Бакшеев в telegram.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 08:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Первомайский в Харьковской области частично обесточен. Об аварии рано утром 7 августа сообщил мэр Николай Бакшеев".