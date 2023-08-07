Місто на Харківщині без світла та води: енергетики повідомили, що сталося
Місто Первомайський у Харківській області частково знеструмлене. Про аварію рано вранці 7 серпня повідомив мер Микола Бакшеєв.
“Шановна громада! Відключення світла та води. Після аварійної ситуації тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Чекайте на подальші повідомлення”, — написав Бакшеєв о 6:52 ранку.
Пізніше він навів пояснення від енергетиків.
“На даний момент ми виявили три пошкодження у кабельній мережі 10 кВ на 3-му та 4-му мікрорайонах. Наразі очікуємо прибуття лабораторії та бригади кабельників з Харкова, які візьмуться за ремонт цих пошкоджень. Щодо 6-го мікрорайону, ми повідомляємо, що будинки 24, 25 та 25А наразі знеструмлені. Однак, Первомайський РЕМ планує вирішити цю проблему після переключення водопостачання від іншої підстанції. Орієнтовний час відновлення електропостачання для всіх споживачів буде відомий лише після проведення остаточного огляду всіх відключених підстанцій міста“, – поінформував Бакшеєв у телеграмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто Первомайський у Харківській області частково знеструмлене. Про аварію рано вранці 7 серпня повідомив мер Микола Бакшеєв".