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Пошкоджено електромережі на Харківщині через обстріли – Укренерго

Події 11:05   07.08.2023
Оксана Горун
Пошкоджено електромережі на Харківщині через обстріли – Укренерго Фото: пресслужба ХОВА

У НЕК “Укренерго” поінформували про нові ушкодження ЛЕП на Харківщині.

“Через бойові дії загалом знеструмленими залишаються 451 населений пункт. Внаслідок обстрілів росіянами є нові пошкодження у мережах на Сумщині, Харківщині та Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових”, – зазначили в телеграмі Укренерго.

Енергетики також повідомили, що відновили частину обладнання на одній із підстанцій у північно-східному регіоні України.

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“Відновлено частину обладнання на одній з підстанцій у північно-східному регіоні. У підстанцію ворог випустив дві ракети під час масованих обстрілів восени минулого року, суттєво пошкодивши ключове обладнання. Часткове відновлення обладнання підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами для споживачів. Для повного відновлення функціоналу підстанції необхідно більше часу. Роботи тривають”, – поінформували в Укренерго.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 11:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” поінформували про нові ушкодження ЛЕП на Харківщині".