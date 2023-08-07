Россияне атаковали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты, в том числе Уды, Охримовку и Нескучное в Харьковской области.

На Купянском направлении воины ВСУ успешно отбили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского в Луганской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Западное, Красное Первое, Петропавловка, Купянск Узловой Харьковской области.

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