Россияне атаковали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиаудары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты, в том числе Уды, Охримовку и Нескучное в Харьковской области.
На Купянском направлении воины ВСУ успешно отбили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского в Луганской области.
Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Западное, Красное Первое, Петропавловка, Купянск Узловой Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 19:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".