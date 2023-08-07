Live
  • Пн 07.08.2023
    • Харьков
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Россияне атаковали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:09   07.08.2023
Оксана Якушко
Россияне атаковали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты, в том числе Уды, Охримовку и Нескучное в Харьковской области.

На Купянском направлении воины ВСУ успешно отбили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского в Луганской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Западное, Красное Первое, Петропавловка, Купянск Узловой Харьковской области.

Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
07.08.2023, 13:36
«Харьковчане подождут» — Ткач выяснил, где плавает яхта Ярославского
«Харьковчане подождут» — Ткач выяснил, где плавает яхта Ярославского
07.08.2023, 13:21
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
07.08.2023, 07:17
Маляр назвала Купянское направление самим «жарким» за минувшую неделю
Маляр назвала Купянское направление самим «жарким» за минувшую неделю
07.08.2023, 10:20
«Кардинальные меры принимать» – эксперт о том, как защитить Харьков от С-300
«Кардинальные меры принимать» – эксперт о том, как защитить Харьков от С-300
07.08.2023, 12:53
Обыски в ХОВА из-за закупки продуктов: подозрения в деле НАБУ до сих пор нет
Обыски в ХОВА из-за закупки продуктов: подозрения в деле НАБУ до сих пор нет
07.08.2023, 18:44

Новости по теме:

16:22
64-летний мужчина получил ранения из-за обстрела села на Купянщине
15:41
На Харьковщине утонул иностранец, еще одного мужчину ищут – ГСЧС о ЧП на воде
14:53
В прокуратуре показали последствия утренних обстрелов Купянщины (фото)
13:36
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
12:53
«Кардинальные меры принимать» – эксперт о том, как защитить Харьков от С-300

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россияне атаковали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 19:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".