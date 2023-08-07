Росіяни атакували біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали авіаударів у районах Кругляківки і Кучерівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти, зокрема Уди, Охрімівка і Нескучне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського на Луганщині.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Красне Перше, Петропавлівка, Куп’янськ Вузловий Харківської області.

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