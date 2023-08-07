Росіяни атакували біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Росіяни завдали авіаударів у районах Кругляківки і Кучерівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти, зокрема Уди, Охрімівка і Нескучне на Харківщині.
На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського на Луганщині.
Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Красне Перше, Петропавлівка, Куп’янськ Вузловий Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 19:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали авіаударів у районах Кругляківки і Кучерівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".