В Харькове ликвидировали 70 аварий на водоводах
Фото: Харьковский горсовет
За прошедшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 70 аварийных ситуаций на водоводах, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», также рабочие обустроили 67 смотровых колодцев с заменой запорно-регулировочной арматуры и капитально отремонтировали 24 водоразборных колонки.
Накануне бригады ликвидировали 10 аварий на водоводах, а сегодня, 7 августа, начали устранение 15 повреждений.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 14:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 70 аварийных ситуаций на водоводах, рассказали в Харьковском горсовете.".