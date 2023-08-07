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В Харькове ликвидировали 70 аварий на водоводах

Общество 14:29   07.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове ликвидировали 70 аварий на водоводах Фото: Харьковский горсовет

За прошедшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 70 аварийных ситуаций на водоводах, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», также рабочие обустроили 67 смотровых колодцев с заменой запорно-регулировочной арматуры и капитально отремонтировали 24 водоразборных колонки.

Накануне бригады ликвидировали 10 аварий на водоводах, а сегодня, 7 августа, начали устранение 15 повреждений.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 14:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 70 аварийных ситуаций на водоводах, рассказали в Харьковском горсовете.".