В Харькове ликвидировали 70 аварий на водоводах

За прошедшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 70 аварийных ситуаций на водоводах, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», также рабочие обустроили 67 смотровых колодцев с заменой запорно-регулировочной арматуры и капитально отремонтировали 24 водоразборных колонки.

Накануне бригады ликвидировали 10 аварий на водоводах, а сегодня, 7 августа, начали устранение 15 повреждений.

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