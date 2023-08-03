В Харькове за месяц ликвидировали 270 аварий на водоводах
Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в июле устранили 270 аварийных ситуаций.
Также специалисты привели в порядок 312 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры и капитально отремонтировали 118 водоразборных колонок.
Накануне аварийщики ликвидировали 18 повреждений на водоводах. В частности, в Шевченковском районе ремонтные бригады устранили три повреждения на улицах Ахсарова (диаметр — 500 мм), Данилевского (400 мм) и Архитекторов (150 мм).
«Также подготовили к перекладке участок трубопровода на улице Коцюбинского. После завершения восстановительных мероприятий все территории благоустраиваем», — сообщил начальник районной службы Андрей Целогородцев.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 16:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в июле устранили 270 аварийных ситуаций.".