В Харькове за месяц ликвидировали 270 аварий на водоводах

Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в июле устранили 270 аварийных ситуаций.

Также специалисты привели в порядок 312 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры и капитально отремонтировали 118 водоразборных колонок.

Накануне аварийщики ликвидировали 18 повреждений на водоводах. В частности, в Шевченковском районе ремонтные бригады устранили три повреждения на улицах Ахсарова (диаметр — 500 мм), Данилевского (400 мм) и Архитекторов (150 мм).

«Также подготовили к перекладке участок трубопровода на улице Коцюбинского. После завершения восстановительных мероприятий все территории благоустраиваем», — сообщил начальник районной службы Андрей Целогородцев.