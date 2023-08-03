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В Харькове за месяц ликвидировали 270 аварий на водоводах

Общество 16:30   03.08.2023
Оксана Якушко
В Харькове за месяц ликвидировали 270 аварий на водоводах

Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в июле устранили 270 аварийных ситуаций.

Также специалисты привели в порядок 312 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры и капитально отремонтировали 118 водоразборных колонок.

Накануне аварийщики ликвидировали 18 повреждений на водоводах. В частности, в Шевченковском районе ремонтные бригады устранили три повреждения на улицах Ахсарова (диаметр — 500 мм), Данилевского (400 мм) и Архитекторов (150 мм).

«Также подготовили к перекладке участок трубопровода на улице Коцюбинского. После завершения восстановительных мероприятий все территории благоустраиваем», — сообщил начальник районной службы Андрей Целогородцев.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 16:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в июле устранили 270 аварийных ситуаций.".