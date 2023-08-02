На пр. Гагарина завершили перекладку коллектора: когда начнут асфальтировать

Бригады КП «Харьковводоканал» переложили 600 м канализационного трубопровода диаметром 1500 мм на пр. Гагарина в Слободском районе.

Работы по замене коллектора завершены, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на замдиректора по производству комплекса «Харьковводоотведение» Игоря Вороненко.

«Закончили и демонтаж временных вспомогательных конструкций — параллельного трубопровода по перекачке стоков, электрических и насосных агрегатов. После выполнения всех технологических процессов обновленный участок коллектора снова функционирует в заданном режиме и перекачивает прежний объем стоков», — отметил Вороненко.

По его словам, сейчас бригады занимаются благоустройством территории и уже к концу августа передадут объект дорожным службам для последующего асфальтирования.

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