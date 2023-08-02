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На пр. Гагарина завершили перекладку коллектора: когда начнут асфальтировать

Общество 19:53   02.08.2023
Елена Нагорная
На пр. Гагарина завершили перекладку коллектора: когда начнут асфальтировать Фото: Харьковский горсовет

Бригады КП «Харьковводоканал» переложили 600 м канализационного трубопровода диаметром 1500 мм на пр. Гагарина в Слободском районе.

Работы по замене коллектора завершены, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на замдиректора по производству комплекса «Харьковводоотведение» Игоря Вороненко.

«Закончили и демонтаж временных вспомогательных конструкций — параллельного трубопровода по перекачке стоков, электрических и насосных агрегатов. После выполнения всех технологических процессов обновленный участок коллектора снова функционирует в заданном режиме и перекачивает прежний объем стоков», — отметил Вороненко.

По его словам, сейчас бригады занимаются благоустройством территории и уже к концу августа передадут объект дорожным службам для последующего асфальтирования.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 19:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Харьковводоканал» переложили 600 м канализационного трубопровода диаметром 1500 мм на пр. Гагарина в Слободском районе.".