На пр. Гагаріна завершили перекладку колектора: коли почнуть асфальтувати
Бригади КП «Харківводоканал» переклали 600 м каналізаційного трубопроводу діаметром 1500 мм на пр. Гагаріна у Слобідському районі.
Роботи із заміни колектора завершено, пише пресслужба міськради з посиланням на заступника директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігоря Вороненка.
«Закінчили і демонтаж тимчасових допоміжних конструкцій – паралельного трубопроводу з перекачування стоків, електричних та насосних агрегатів. Після виконання всіх технологічних процесів оновлена ділянка колектора знову функціонує в заданому режимі та перекачує такий же обсяг стоків, як і раніше», – зазначив Вороненко.
За його словами, зараз бригади займаються впорядкуванням території та до кінця серпня передадуть об’єкт дорожнім службам для подальшого асфальтування.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади КП «Харківводоканал» переклали 600 м каналізаційного трубопроводу діаметром 1500 мм на пр. Гагаріна у Слобідському районі.".