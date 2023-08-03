У Харкові за місяць ліквідували 270 аварій на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у липні усунули 270 аварійних ситуацій.

Також фахівці впорядкували 312 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 118 водорозбірних колонок.

Напередодні аварійники ліквідували 18 пошкоджень на водоводах. Зокрема, у Шевченківському районі ремонтні бригади усунули три пошкодження на вулицях Ахсарова (діаметр – 500 мм), Данилевського (400 мм) та Архітекторів (150 мм).

«Також підготували до перекладання ділянку трубопроводу на вулиці Коцюбинського. Після завершення відновлювальних заходів усі території впорядковуємо», – повідомив начальник районної служби Андрій Цілогородцев.