У Харкові за місяць ліквідували 270 аварій на водоводах
Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у липні усунули 270 аварійних ситуацій.
Також фахівці впорядкували 312 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 118 водорозбірних колонок.
Напередодні аварійники ліквідували 18 пошкоджень на водоводах. Зокрема, у Шевченківському районі ремонтні бригади усунули три пошкодження на вулицях Ахсарова (діаметр – 500 мм), Данилевського (400 мм) та Архітекторів (150 мм).
«Також підготували до перекладання ділянку трубопроводу на вулиці Коцюбинського. Після завершення відновлювальних заходів усі території впорядковуємо», – повідомив начальник районної служби Андрій Цілогородцев.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 16:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у липні усунули 270 аварійних ситуацій.".