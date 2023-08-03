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У Харкові за місяць ліквідували 270 аварій на водоводах

Суспільство 16:30   03.08.2023
Оксана Якушко
У Харкові за місяць ліквідували 270 аварій на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у липні усунули 270 аварійних ситуацій.

Також фахівці впорядкували 312 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 118 водорозбірних колонок.

Напередодні аварійники ліквідували 18 пошкоджень на водоводах. Зокрема, у Шевченківському районі ремонтні бригади усунули три пошкодження на вулицях Ахсарова (діаметр – 500 мм), Данилевського (400 мм) та Архітекторів (150 мм).

«Також підготували до перекладання ділянку трубопроводу на вулиці Коцюбинського. Після завершення відновлювальних заходів усі території впорядковуємо», – повідомив начальник районної служби Андрій Цілогородцев.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 16:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у липні усунули 270 аварійних ситуацій.".