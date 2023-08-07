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У Харкові ліквідували 70 аварій на водоводах

Суспільство 14:29   07.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові ліквідували 70 аварій на водоводах Фото: Харківська міськрада

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 70 аварійних ситуацій на водоводах, розповіли у Харківській міськраді.

Як повідомили в КП «Харківводоканал», також робітники облаштували 67 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури і капітально відремонтували 24 водорозбірні колонки.

Напередодні бригади ліквідували 10 аварій на водоводах, а сьогодні, 7 серпня, почали усунення 15 пошкоджень.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 70 аварійних ситуацій на водоводах, розповіли у Харківській міськраді.".