У Харкові ліквідували 70 аварій на водоводах

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 70 аварійних ситуацій на водоводах, розповіли у Харківській міськраді.

Як повідомили в КП «Харківводоканал», також робітники облаштували 67 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури і капітально відремонтували 24 водорозбірні колонки.

Напередодні бригади ліквідували 10 аварій на водоводах, а сьогодні, 7 серпня, почали усунення 15 пошкоджень.

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