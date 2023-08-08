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ГСЧС показали последствия обстрела Казачьей Лопани, подробности от Синегубова

Происшествия 12:59   08.08.2023
Виктория Яковенко
ГСЧС показали последствия обстрела Казачьей Лопани, подробности от Синегубова Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

8 августа около 9:20 оккупанты ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине. Враг бил по поселку из танков с территории Белгородской области.

«Он фактически вывел свою бронированную технику на высоту, на расстоянии 2 км населенный пункт Красный Хутор, и начал обстреливать гражданскую инфраструктуру, жилые дома. Два человека получили ранения, один человек находится в крайне тяжелом состоянии», – рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

В результате обстрелов на территории частного жилого дома произошел пожар. Ее площадь составила около 60 кв.м, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В 11:15 пожар ликвидировали.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 12:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 августа около 9:20 оккупанты ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине. Враг бил по поселку из танков с территории Белгородской области.".