ГСЧС показали последствия обстрела Казачьей Лопани, подробности от Синегубова

8 августа около 9:20 оккупанты ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине. Враг бил по поселку из танков с территории Белгородской области.

«Он фактически вывел свою бронированную технику на высоту, на расстоянии 2 км населенный пункт Красный Хутор, и начал обстреливать гражданскую инфраструктуру, жилые дома. Два человека получили ранения, один человек находится в крайне тяжелом состоянии», – рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

В результате обстрелов на территории частного жилого дома произошел пожар. Ее площадь составила около 60 кв.м, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В 11:15 пожар ликвидировали.