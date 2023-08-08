ГСЧС показали последствия обстрела Казачьей Лопани, подробности от Синегубова
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
8 августа около 9:20 оккупанты ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине. Враг бил по поселку из танков с территории Белгородской области.
«Он фактически вывел свою бронированную технику на высоту, на расстоянии 2 км населенный пункт Красный Хутор, и начал обстреливать гражданскую инфраструктуру, жилые дома. Два человека получили ранения, один человек находится в крайне тяжелом состоянии», – рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
В результате обстрелов на территории частного жилого дома произошел пожар. Ее площадь составила около 60 кв.м, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В 11:15 пожар ликвидировали.
Читайте также: Россияне сегодня ударили по Харьковщине из танков: двое раненых
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «ГСЧС показали последствия обстрела Казачьей Лопани, подробности от Синегубова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 12:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 августа около 9:20 оккупанты ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине. Враг бил по поселку из танков с территории Белгородской области.".