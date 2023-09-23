Армия РФ ударила из авиации по селу на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Авиаудар нанесли оккупанты по селу Бологовка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

«На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области», — добавили в Генштабе.

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