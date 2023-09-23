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Армия РФ ударила из авиации по селу на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Общество 08:30   23.09.2023
Виктория Яковенко
Армия РФ ударила из авиации по селу на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Авиаудар нанесли оккупанты по селу Бологовка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

«На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области», — добавили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 08:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиаудар нанесли оккупанты по селу Бологовка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".