Армия РФ ударила из авиации по селу на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Авиаудар нанесли оккупанты по селу Бологовка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
«На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области», — добавили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 08:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиаудар нанесли оккупанты по селу Бологовка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".