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Армія РФ вдарила з авіації по селу на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Суспільство 08:30   23.09.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ вдарила з авіації по селу на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Авіаудару завдали окупанти по селу Бологівка в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 06:00.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

«На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в Бєлгородській області», – додали у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 08:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаудару завдали окупанти по селу Бологівка в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 06:00.".