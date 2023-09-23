Армія РФ вдарила з авіації по селу на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Авіаудару завдали окупанти по селу Бологівка в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 06:00.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

«На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області», – додали у Генштабі.

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