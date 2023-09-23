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У громаді на Харківщині до вечора буде чутно стрільбу

Суспільство 08:02   23.09.2023
Вікторія Яковенко
У громаді на Харківщині до вечора буде чутно стрільбу

О 9:00 23 вересня на території Лозівської громади Харківської області проводитимуться навчальні стрільби, які триватимуть до 16:00.

«Виконавчий комітет Лозівської міської ради просить Вас зберігати спокій», – повідомляє Лозівська міськрада.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 08:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 9:00 23 вересня на території Лозівської громади Харківської області проводитимуться навчальні стрільби, які триватимуть до 16:00.".