У громаді на Харківщині до вечора буде чутно стрільбу
О 9:00 23 вересня на території Лозівської громади Харківської області проводитимуться навчальні стрільби, які триватимуть до 16:00.
«Виконавчий комітет Лозівської міської ради просить Вас зберігати спокій», – повідомляє Лозівська міськрада.
Читайте також: Росіяни ведуть активну аеророзвідку біля Купянска і Лимана, є загроза ДРГ
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У громаді на Харківщині до вечора буде чутно стрільбу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 08:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 9:00 23 вересня на території Лозівської громади Харківської області проводитимуться навчальні стрільби, які триватимуть до 16:00.".