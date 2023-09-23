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В громаде на Харьковщине до вечера будет слышна стрельба

Общество 08:02   23.09.2023
Виктория Яковенко
В громаде на Харьковщине до вечера будет слышна стрельба

В 9:00 23 сентября на территории Лозовской громады Харьковской области будут проводиться учебные стрельбы, которые продлятся до 16:00.

«Исполнительный комитет Лозовского городского совета просит Вас сохранять спокойствие», – сообщает Лозовский горсовет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 08:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 9:00 23 сентября на территории Лозовской громады Харьковской области будут проводиться учебные стрельбы, которые продлятся до 16:00.".