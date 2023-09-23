В громаде на Харьковщине до вечера будет слышна стрельба

В 9:00 23 сентября на территории Лозовской громады Харьковской области будут проводиться учебные стрельбы, которые продлятся до 16:00.

«Исполнительный комитет Лозовского городского совета просит Вас сохранять спокойствие», – сообщает Лозовский горсовет.