В громаде на Харьковщине до вечера будет слышна стрельба
В 9:00 23 сентября на территории Лозовской громады Харьковской области будут проводиться учебные стрельбы, которые продлятся до 16:00.
«Исполнительный комитет Лозовского городского совета просит Вас сохранять спокойствие», – сообщает Лозовский горсовет.
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 08:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 9:00 23 сентября на территории Лозовской громады Харьковской области будут проводиться учебные стрельбы, которые продлятся до 16:00.".