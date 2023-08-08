ДСНС показали наслідки обстрілу Козачої Лопані, Синєгубов повідомив подробиці

8 серпня близько 9:20 окупанти вдарили по Козачій Лопані на Харківщині. Ворог гатив по селу з танків з території Бєлгородської області.

«Він фактично вивів свою броньовану техніку на висоту, на відстані 2 км населений пункт Красний Хутір, і почав обстрілювати цивільну інфраструктуру, житлові будинки. Дві людини отримали поранення, одна людина знаходиться у вкрай важкому стані», – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа. Її площа склала близько 60 кв.м, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Об 11:15 пожежу ліквідували.