ДСНС показали наслідки обстрілу Козачої Лопані, Синєгубов повідомив подробиці
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
8 серпня близько 9:20 окупанти вдарили по Козачій Лопані на Харківщині. Ворог гатив по селу з танків з території Бєлгородської області.
«Він фактично вивів свою броньовану техніку на висоту, на відстані 2 км населений пункт Красний Хутір, і почав обстрілювати цивільну інфраструктуру, житлові будинки. Дві людини отримали поранення, одна людина знаходиться у вкрай важкому стані», – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа. Її площа склала близько 60 кв.м, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
Об 11:15 пожежу ліквідували.
Читайте також: Росіяни сьогодні вдарили по Харківщині з танків: двоє поранених
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «ДСНС показали наслідки обстрілу Козачої Лопані, Синєгубов повідомив подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 12:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 серпня близько 9:20 окупанти вдарили по Козачій Лопані на Харківщині. Ворог гатив по селу з танків з території Бєлгородської області.".