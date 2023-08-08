Обстрел приграничья Харьковщины из танков: мужчине оторвало часть ноги (видео)

Вследствие обстрелов из танков поселка Казачья Лопань Харьковской области 8 августа одному из местных жителей оторвало часть ноги, еще один получил осколочные ранения.

Такие подробности сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По его данным, не менее семи домов получили повреждения, один из них сгорел полностью.

Видео: Вячеслав Задоренко

Напомним, утром Задоренко сообщал, что в результате обстрелов тяжело ранен 60-летний мужчина, еще один мужчина 52-х лет получил ранение средней тяжести.