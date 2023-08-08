Вблизи двух сел Купянского района Харьковщины РФ нанесла авиаудары — Генштаб
Фото: zn.ua
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Синьковка и Котляровка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Из минометов и артиллерии враг обстрелял населенные пункты Стрелечья, Пыльная, Гатище, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Кучеровка и Купянск.
На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 19:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Синьковка и Котляровка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".