Вблизи двух сел Купянского района Харьковщины РФ нанесла авиаудары — Генштаб

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Синьковка и Котляровка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Из минометов и артиллерии враг обстрелял населенные пункты Стрелечья, Пыльная, Гатище, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Кучеровка и Купянск.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону.