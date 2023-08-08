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Поблизу двох сіл Куп’янського району Харківщини завдано авіаударів – Генштаб

Події 19:21   08.08.2023
Олена Нагорна
Поблизу двох сіл Куп’янського району Харківщини завдано авіаударів – Генштаб

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах сіл Синьківка та Котлярівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

З мінометів та артилерії ворог обстріляв населені пункти Стрілеча, Пильна, Гатище, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка та Куп’янськ.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 19:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах сіл Синьківка та Котлярівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".