Поблизу двох сіл Куп’янського району Харківщини завдано авіаударів – Генштаб

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах сіл Синьківка та Котлярівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

З мінометів та артилерії ворог обстріляв населені пункти Стрілеча, Пильна, Гатище, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка та Куп’янськ.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.