Поблизу двох сіл Куп’янського району Харківщини завдано авіаударів – Генштаб
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах сіл Синьківка та Котлярівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
З мінометів та артилерії ворог обстріляв населені пункти Стрілеча, Пильна, Гатище, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка та Куп’янськ.
На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 19:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах сіл Синьківка та Котлярівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".