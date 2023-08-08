Live
  • Вт 08.08.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.16
    • 🔴

Обстріл прикордоння Харківщини з танків: жителю відірвало частину ноги (відео)

Події 20:58   08.08.2023
Олена Нагорна
Обстріл прикордоння Харківщини з танків: жителю відірвало частину ноги (відео)

Внаслідок обстрілів з танків селища Козача Лопань Харківської області 8 серпня одному з місцевих жителів відірвало частину ноги, ще один отримав осколкові поранення.

Такі подробиці повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його даними, щонайменше сім будинків отримали пошкодження, один із них згорів повністю.

Відео: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, вранці Задоренко повідомляв, що в результаті обстрілів тяжко поранено 60-річного чоловіка, ще один чоловік 52-х років отримав поранення середньої тяжкості.

Читайте також: Поблизу двох сіл Куп’янського району Харківщини РФ завдала авіаударів – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Обстріл прикордоння Харківщини з танків: жителю відірвало частину ноги (відео)
Обстріл прикордоння Харківщини з танків: жителю відірвало частину ноги (відео)
08.08.2023, 20:58
Планшет iPad вибухнув і вбив 11-річну дівчинку на Харківщині
Планшет iPad вибухнув і вбив 11-річну дівчинку на Харківщині
08.08.2023, 17:38
Працювали і вночі: Терехов похвалив комунальників за ремонт водопроводу (фото)
Працювали і вночі: Терехов похвалив комунальників за ремонт водопроводу (фото)
08.08.2023, 20:28
У Куп’янську, де було поранено підлітка, снаряд упав біля пляжу – прокуратура
У Куп’янську, де було поранено підлітка, снаряд упав біля пляжу – прокуратура
08.08.2023, 19:01
Поблизу двох сіл Куп’янського району Харківщини завдано авіаударів – Генштаб
Поблизу двох сіл Куп’янського району Харківщини завдано авіаударів – Генштаб
08.08.2023, 19:21
Два тролейбуси в Харкові змінять маршрути, а ще один – не курсуватиме
Два тролейбуси в Харкові змінять маршрути, а ще один – не курсуватиме
08.08.2023, 18:42

Новини за темою:

20:28
Працювали і вночі: Терехов похвалив комунальників за ремонт водопроводу (фото)
19:21
Поблизу двох сіл Куп’янського району Харківщини завдано авіаударів – Генштаб
19:01
У Куп’янську, де було поранено підлітка, снаряд упав біля пляжу – прокуратура
18:42
Два тролейбуси в Харкові змінять маршрути, а ще один – не курсуватиме
18:24
Новітній дрон РФ посадили прикордонники на Харківському напрямку (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Обстріл прикордоння Харківщини з танків: жителю відірвало частину ноги (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 20:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів з танків селища Козача Лопань Харківської області 8 серпня одному з місцевих жителів відірвало частину ноги, ще один отримав осколкові поранення.".