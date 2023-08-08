Обстріл прикордоння Харківщини з танків: жителю відірвало частину ноги (відео)

Внаслідок обстрілів з танків селища Козача Лопань Харківської області 8 серпня одному з місцевих жителів відірвало частину ноги, ще один отримав осколкові поранення.

Такі подробиці повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його даними, щонайменше сім будинків отримали пошкодження, один із них згорів повністю.

Відео: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, вранці Задоренко повідомляв, що в результаті обстрілів тяжко поранено 60-річного чоловіка, ще один чоловік 52-х років отримав поранення середньої тяжкості.