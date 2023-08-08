Обстріл прикордоння Харківщини з танків: жителю відірвало частину ноги (відео)
Внаслідок обстрілів з танків селища Козача Лопань Харківської області 8 серпня одному з місцевих жителів відірвало частину ноги, ще один отримав осколкові поранення.
Такі подробиці повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
За його даними, щонайменше сім будинків отримали пошкодження, один із них згорів повністю.
Відео: Вячеслав Задоренко
Нагадаємо, вранці Задоренко повідомляв, що в результаті обстрілів тяжко поранено 60-річного чоловіка, ще один чоловік 52-х років отримав поранення середньої тяжкості.
Читайте також: Поблизу двох сіл Куп’янського району Харківщини РФ завдала авіаударів – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Обстріл прикордоння Харківщини з танків: жителю відірвало частину ноги (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 20:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів з танків селища Козача Лопань Харківської області 8 серпня одному з місцевих жителів відірвало частину ноги, ще один отримав осколкові поранення.".