Работали и ночью: Терехов похвалил коммунальщиков за ремонт водопровода (фото)

Накануне на проспекте Ново-Баварском ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» устранили серьезную аварию на водопроводе диаметром 300 мм и заменили поврежденный участок длиной 5 метров.

«Трубопровод обеспечивает водой 20 многоквартирных домов. Заявку на устранение аварии получили в воскресенье. Чтобы не создавать дискомфорт харьковчанам в жару, решили работать и ночью. В 15:00 в понедельник водоснабжение было восстановлено», — цитирует пресс-служба горсовета начальника Новобаварской районной службы комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Евгения Салькова.



Фото: Харьковский горсовет

Мэр Игорь Терехов написал в Telegram, что в очередной раз гордится харьковскими коммунальщиками.

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