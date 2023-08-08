Работали и ночью: Терехов похвалил коммунальщиков за ремонт водопровода (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Накануне на проспекте Ново-Баварском ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» устранили серьезную аварию на водопроводе диаметром 300 мм и заменили поврежденный участок длиной 5 метров.
«Трубопровод обеспечивает водой 20 многоквартирных домов. Заявку на устранение аварии получили в воскресенье. Чтобы не создавать дискомфорт харьковчанам в жару, решили работать и ночью. В 15:00 в понедельник водоснабжение было восстановлено», — цитирует пресс-служба горсовета начальника Новобаварской районной службы комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Евгения Салькова.
Фото: Харьковский горсовет
Мэр Игорь Терехов написал в Telegram, что в очередной раз гордится харьковскими коммунальщиками.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 20:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне на проспекте Ново-Баварском ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» устранили серьезную аварию на водопроводе диаметром 300 мм и заменили поврежденный участок длиной 5 метров.".